Spectacle l’Étoffe des rêves Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Spectacle l’Étoffe des rêves

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Une violoniste, une comédienne et un peintre interrogent les mystères de la création à travers les textes de William Shakespeare et la musique de Johann Sebastian Bach. Pendant qu’un paysage se construit en direct sur scène, les mots et la musique ouvrent un espace entre rêve, illusion et contemplation.

Entre théâtre, concert et peinture en live, L’Étoffe des rêves propose une forme sensible et accessible, traversée de poésie, de silence et de quelques touches d’humour. Un spectacle tout public qui invite à ralentir le regard et à partager une expérience artistique vivante.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Participation au chapeau à l’issue de la représentation. .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Spectacle l’Étoffe des rêves

L’événement Spectacle l’Étoffe des rêves Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)