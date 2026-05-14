Luxeuil-les-Bains

Fête de la Musique

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert dans les bars, et sur les places, Rue Carnot, Place du Souvenir, Place Bad Wurzach, Place de la République, Rue Victor Genoux, Rue Cugnier, place de l’abbaye, place S. Bonnot, Place St Pierre, Basilique, Rue Jules Jeanneney, Allées Maroselli et rue Aristide Briand.

De 16h à minuit. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)