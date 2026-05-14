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Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains

Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Fête de la Musique

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Concert dans les bars, et sur les places, Rue Carnot, Place du Souvenir, Place Bad Wurzach, Place de la République, Rue Victor Genoux, Rue Cugnier, place de l’abbaye, place S. Bonnot, Place St Pierre, Basilique, Rue Jules Jeanneney, Allées Maroselli et rue Aristide Briand.
De 16h à minuit.   .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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