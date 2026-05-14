Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains
Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Fête de la Musique
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert dans les bars, et sur les places, Rue Carnot, Place du Souvenir, Place Bad Wurzach, Place de la République, Rue Victor Genoux, Rue Cugnier, place de l’abbaye, place S. Bonnot, Place St Pierre, Basilique, Rue Jules Jeanneney, Allées Maroselli et rue Aristide Briand.
De 16h à minuit. .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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