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Ecole départementale de musique de la Haute-Saône, Maison du Cardinal Jouffroy, Luxeuil-les-Bains

Ecole départementale de musique de la Haute-Saône, Maison du Cardinal Jouffroy, Luxeuil-les-Bains

Ecole départementale de musique de la Haute-Saône, Maison du Cardinal Jouffroy, Luxeuil-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Maison du Cardinal Jouffroy

Adresse : Luxeuil-les-Bains

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Dimanche 21 juin, 18h00 Maison du Cardinal Jouffroy Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Chorale d’enfants & Piano
La Maison du Cardinal Jouffroy accueille une soirée musicale placée sous le signe de l’émotion et du partage. Entre les voix pleines de fraîcheur de la chorale d’enfants et les mélodies interprétées au piano, le public pourra profiter d’un moment chaleureux dans un cadre historique d’exception.

Maison du Cardinal Jouffroy Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Chorale d’enfants & Piano

©ministère de la Culture

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