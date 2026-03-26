Luxeuil-les-Bains

Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout comprendre de la nouvelle unité de traitement de l’eau potable !

Visites guidées par la société Saur, sur inscription avant le 4 juin.

Inscription et renseignements en mairie. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 09

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English : Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable

L’événement Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)