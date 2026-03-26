Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable Luxeuil-les-Bains
Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable Luxeuil-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout comprendre de la nouvelle unité de traitement de l’eau potable !
Visites guidées par la société Saur, sur inscription avant le 4 juin.
Inscription et renseignements en mairie. .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 09
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English : Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable
L’événement Portes ouvertes Unité de traitement de l’eau potable Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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