Championnat national des clubs de la défense FCD Luxeuil-les-Bains
Championnat national des clubs de la défense FCD Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Championnat national des clubs de la défense FCD
Gymnase Les Merises et Palais des sports Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Ouvert gratuitement au public
Championnat national inter armée volley-ball au Gymnase les Merises le 29 mai après-midi, le 30 mai toute la journée et grande finale le 31 mai 2026 matin.
Championnat national inter armée basket-ball au Palais des sports 29 mai toute la journée jusque 17h et le 30 mai 2026 toute la journée avec grande finale. .
Gymnase Les Merises et Palais des sports Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
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English : Championnat national des clubs de la défense FCD
L’événement Championnat national des clubs de la défense FCD Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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