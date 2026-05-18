Luxeuil-les-Bains

Championnat national des clubs de la défense FCD

Gymnase Les Merises et Palais des sports Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Ouvert gratuitement au public

Championnat national inter armée volley-ball au Gymnase les Merises le 29 mai après-midi, le 30 mai toute la journée et grande finale le 31 mai 2026 matin.

Championnat national inter armée basket-ball au Palais des sports 29 mai toute la journée jusque 17h et le 30 mai 2026 toute la journée avec grande finale. .

Gymnase Les Merises et Palais des sports Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

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English : Championnat national des clubs de la défense FCD

L’événement Championnat national des clubs de la défense FCD Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)