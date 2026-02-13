Thé dansant Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-26 15:00:00
fin : 2026-03-26 18:00:00
2026-03-26
À l’Espace Frichet de 15h à 18h. Avec Martial Vuillemin.
Entrée payante (paiement uniquement en espèces).
Buvette sur place. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
English : Thé dansant
