Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbaye Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbayes

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-09-04 15:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-25

Remontez le temps à la découverte du scriptorium de l’abbaye de Luxeuil et des précieux manuscrits qui y étaient élaborés. Distance 0.5km, 60 minutes environ.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées. Annulation si moins de 4 inscrits. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbayes

L’événement Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbayes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD