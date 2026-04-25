Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbaye Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbaye Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbayes
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-09-04 15:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-25
Remontez le temps à la découverte du scriptorium de l’abbaye de Luxeuil et des précieux manuscrits qui y étaient élaborés. Distance 0.5km, 60 minutes environ.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. Places limitées. Annulation si moins de 4 inscrits. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbayes
L’événement Visite guidée de l’exposition Trésors d’Abbayes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Fausse Note Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 25 avril 2026
- Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains 26 avril 2026
- Via Columbani étape 47 chemin 590 (ancien Chemin des Moines) Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 1 mai 2026
- Le Sentier du Patrimoine Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 1 mai 2026
- Via Columbani Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 1 mai 2026