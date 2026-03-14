Concert Serge Cholley et ses acolytes Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Concert Serge Cholley et ses acolytes

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-10-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-23 2026-05-14 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-10 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-22 2026-11-05 2026-11-19

Serge, Claude, Frédérique chansons françaises, Jacques le Coz sketchs humoristiques, entrée libre, buvette gratuite. .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 serge.cholley@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Serge Cholley et ses acolytes

L’événement Concert Serge Cholley et ses acolytes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)