Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains
Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains vendredi 15 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges
Forêt du Banney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-08-28
Durant la période médiévale, moines et moniales ont développé une conception particulière de la nature, perçue comme une œuvre divine émaillée de secrets et de magie. De l’irlandais saint Fiacre à Albert le Grand, en passant par Hildegarde de Bingen, nombreux sont en effet les religieux à s’être intéressés à la faune et à la flore, rédigeant souvent des manuscrits passionnants sur le sujet, dont certains sont parvenus jusqu’à nous.
La sortie emmène les participants à la découverte de cet univers mystérieux.
En parcourant la forêt du Banney et ses fontaines, autrefois fréquentées par les moines de l’abbaye de saint Colomban, nous observerons les plantes et les animaux sous un jour nouveau, faisant la part belle aux légendes et croyances
dont ils étaient auréolés au Moyen Âge.
Durée De 1h30 à 2h
Distance Environ 3,6 km
Balade commentée
Public Adulte/Familial
Point de départ Parking du parc animalier du Banney
De 5 à 18 personnes
Promenade non accessible PMR
Sur inscription (au plus tard la veille du jour de la visite). .
Forêt du Banney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges
L’événement Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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