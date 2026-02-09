Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

Visite du séchoir à jambon de Luxeuil

Savez-vous que le jambon de Luxeuil est un des seuls jambons sans nitrite ? Il est frotté au sel sec selon une recette traditionnelle et dans le respect du cahier des charges imposé. Découvrez tous les secrets de ce jambon de qualité à l’occasion de cette visite originale.

Durée 45 min.

RDV devant le séchoir.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou au 03 84 40 06 41. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

