90 ans de la Musique de l’Air et de l’Espace Basilique Saint-Pierre Saint-Paul Luxeuil-les-Bains

90 ans de la Musique de l’Air et de l’Espace

Basilique Saint-Pierre Saint-Paul 1 place Saint Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-05-21 19:30:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

2026-05-21

La Musique de l’Air et de l’Espace, orchestre militaire prestigieux implanté sur la base aérienne 107 de Vélizy Villacoublay, incarne l’excellence musicale au sein des armées françaises. Composée de musiciens talentueux issus des conservatoires nationaux supérieurs, cette formation d’exception participe activement au protocole de la République et anime les cérémonies officielles de l’armée de l’Air et de l’Espace. Reconnue pour son répertoire varié et son dynamisme, la Musique de l’Air et de l’Espace enchante le public lors d’événements, contribuant ainsi au rayonnement culturel de l’institution militaire.

Concert caritatif organisé par la BA116.

Places limitées, réservation auprès de l’OT de Luxeuil-les-Bains 03 84 40 06 41 ou de la BA116 ba116-bac.communication.fct@def.gouv.fr .

Basilique Saint-Pierre Saint-Paul 1 place Saint Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 ba116-bac.communication.fct@def.gouv.fr

