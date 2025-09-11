Concert Bléni Orchestra en solo Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains
Concert Bléni Orchestra en solo Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains samedi 16 mai 2026.
Concert Bléni Orchestra en solo
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
2026-05-16
“Bléni Orchestra” est un groupe à géométrie variable, composé de trois à sept musiciens réunis autour des compositions
originales d’Adrien Beaucaillou. Auteur-compositeur-interprète, amoureux des musiques du monde et passionné de voyages, ce chanteur multi-instrumentiste offre des instants musicaux intenses et surprenants, issus d’un métissage culturel, artistique et humain qui donne à la musique le sens du partage.
Ses compositions sont originales également par l’utilisation d’instruments traditionnels et atypiques tels que le goni (instrument d’Afrique de l’Ouest) ou encore la sanza (piano à pouce d’Afrique).
Adrien Beaucaillou se produira seul sur la scène de l’Espace Frichet, pour une expérience sonore hors du commun à vivre!
À 20h30 à l’Espace Frichet.
Tarif unique 7€, gratuit pour les abonnés.
Réservation au 03 84 40 56 20. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr
