Concert Bléni Orchestra en solo Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

“Bléni Orchestra” est un groupe à géométrie variable, composé de trois à sept musiciens réunis autour des compositions

originales d’Adrien Beaucaillou. Auteur-compositeur-interprète, amoureux des musiques du monde et passionné de voyages, ce chanteur multi-instrumentiste offre des instants musicaux intenses et surprenants, issus d’un métissage culturel, artistique et humain qui donne à la musique le sens du partage.

Ses compositions sont originales également par l’utilisation d’instruments traditionnels et atypiques tels que le goni (instrument d’Afrique de l’Ouest) ou encore la sanza (piano à pouce d’Afrique).

Adrien Beaucaillou se produira seul sur la scène de l’Espace Frichet, pour une expérience sonore hors du commun à vivre!

À 20h30 à l’Espace Frichet.

Tarif unique 7€, gratuit pour les abonnés.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

