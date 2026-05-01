Bénédiction des eaux thermales Thermes de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains
Bénédiction des eaux thermales Thermes de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains jeudi 14 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Bénédiction des eaux thermales
Thermes de Luxeuil-les-Bains Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 15:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Bénédiction des eaux thermales devant l’établissement thermal.
À 14h30. .
Thermes de Luxeuil-les-Bains Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 40 58
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English : Bénédiction des eaux thermales
L’événement Bénédiction des eaux thermales Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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