Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon Chocolaterie Doillon Luxeuil-les-Bains

Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon

Chocolaterie Doillon 7 Rue Jules Adler Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-07-03 2026-08-07 2026-10-16 2026-10-23 2026-11-06

Une visite immersive 2 en 1 découvrez la chocolaterie et la brûlerie, les ateliers, explications sur le chocolat et le café, leurs origines, la manière de tes travailler, démonstration de torréfaction et dégustation sur place.

Durée 60 à 90 min.

Sur inscription par téléphone (au plus tard la veille du jour de la visite). .

Chocolaterie Doillon 7 Rue Jules Adler Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon

L’événement Visite chocolat et torréfaction Brûlerie Doillon Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)