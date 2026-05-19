Balade en écriture Luxeuil-les-Bains
Balade en écriture Luxeuil-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Balade en écriture
Forêt du Banney (départ parc à sangliers) Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Balade maximum de 3 kms, accessible, ponctuée de moments d’écriture créative. Venez vivre un moment unique et original pour vous reconnecter à la nature et aux arbres ainsi qu’à votre créativité grâce à l’écriture. Tous les sens sont en éveil pour être au service de l’imagination et de votre élan créatif. Vous serez guidés pour créer avec les mots de manière spontanée, ludique et sans besoin de technique.
A destination des adultes et adolescents dès 16 ans.
Annulé en cas de pluie ou orage. .
Forêt du Banney (départ parc à sangliers) Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org
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English : Balade en écriture
L’événement Balade en écriture Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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