Journée de solidarité Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Journée de solidarité

Place de l’Abbaye Cloître Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Soutenons l’accès à l’éducation au Burundi et dans le monde.

10h à 12h30 marche solidaire 5 km (départ au cloître).

12h30 à 17h animations spectacles, tambourinaires du Burundi, chant (Gospel City), jeux sur les inégalités.

Buvette et dégustation de variétés exotiques 10€ (hors boissons). .

Place de l’Abbaye Cloître Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 66 07 83

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English : Journée de solidarité

L’événement Journée de solidarité Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)