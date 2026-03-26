Journée de solidarité Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Journée de solidarité Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Journée de solidarité
Place de l’Abbaye Cloître Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Soutenons l’accès à l’éducation au Burundi et dans le monde.
10h à 12h30 marche solidaire 5 km (départ au cloître).
12h30 à 17h animations spectacles, tambourinaires du Burundi, chant (Gospel City), jeux sur les inégalités.
Buvette et dégustation de variétés exotiques 10€ (hors boissons). .
Place de l’Abbaye Cloître Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 66 07 83
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English : Journée de solidarité
L’événement Journée de solidarité Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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