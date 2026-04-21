Exposition Jules et Jenny Galerie des Arts Espace frichet Luxeuil-les-Bains
Exposition Jules et Jenny Galerie des Arts Espace frichet Luxeuil-les-Bains mardi 2 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Exposition Jules et Jenny
Galerie des Arts Espace frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Exposition Jules et Jenny du 2 au 6 juin 2026 à la Galerie des Arts de Luxeuil-les-Bains.
Présentation d’œuvres et documents totalement inédits relatifs au peintre luxovien Jules Adler. Mis en scène dans un parcours imaginaire ponctué de réflexions de l’actrice de cinéma des années folles Jenny Luxeuil.
La carrière productive du peintre évoquée à travers le prisme du regard de l’actrice. 40 ans d’âge les séparaient et leur milieu respectif n’étaient pas les même, pourtant tous deux natifs de Luxeuil. .
Galerie des Arts Espace frichet 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 05 35 34 micheldigallo2@gmail.com
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English : Exposition Jules et Jenny
L’événement Exposition Jules et Jenny Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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