Vacances d’été au pôle jeunesse Accueil de loisirs Luxeuil-les-Bains
lundi 6 juillet 2026 · Accueil de loisirs · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Vacances d’été au pôle jeunesse
Accueil de loisirs 15 Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 07:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Le pôle jeunesse vous a concocté un super programme d’activités pour les vacances d’été, du 6 au 31 juillet. Sur inscription.
Tout au long des vacances, de nombreuses activités vous seront proposées sorties, ateliers, jeux, découvertes et temps conviviaux, pour permettre à chacun de se retrouver, s’amuser et partager de beaux moments ensemble.
Retrouvez les programmes détaillés sur nos réseaux sociaux ! .
Accueil de loisirs 15 Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
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English : Vacances d’été au pôle jeunesse
L’événement Vacances d’été au pôle jeunesse Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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