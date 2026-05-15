Vacances d’été au pôle jeunesse Accueil de loisirs Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Vacances d’été au pôle jeunesse

Accueil de loisirs 15 Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 07:30:00

fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Le pôle jeunesse vous a concocté un super programme d’activités pour les vacances d’été, du 6 au 31 juillet. Sur inscription.

Tout au long des vacances, de nombreuses activités vous seront proposées sorties, ateliers, jeux, découvertes et temps conviviaux, pour permettre à chacun de se retrouver, s’amuser et partager de beaux moments ensemble.

Retrouvez les programmes détaillés sur nos réseaux sociaux ! .

Accueil de loisirs 15 Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Vacances d’été au pôle jeunesse

L’événement Vacances d’été au pôle jeunesse Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD