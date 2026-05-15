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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Vacances d’été au pôle jeunesse Accueil de loisirs Luxeuil-les-Bains

lundi 6 juillet 2026 · Accueil de loisirs · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Accueil de loisirs
Adresse
15 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Vacances d’été au pôle jeunesse

Accueil de loisirs 15 Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 07:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Le pôle jeunesse vous a concocté un super programme d’activités pour les vacances d’été, du 6 au 31 juillet. Sur inscription.
Tout au long des vacances, de nombreuses activités vous seront proposées sorties, ateliers, jeux, découvertes et temps conviviaux, pour permettre à chacun de se retrouver, s’amuser et partager de beaux moments ensemble.
Retrouvez les programmes détaillés sur nos réseaux sociaux !   .

Accueil de loisirs 15 Avenue de Lattre de Tassigny Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 

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English : Vacances d’été au pôle jeunesse

L’événement Vacances d’été au pôle jeunesse Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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