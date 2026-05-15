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Vacances d’été au pôle ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains

lundi 6 juillet 2026 · Pôle Ados · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Pôle Ados
Adresse
6 Rue Salvador Allende
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Vacances d’été au pôle ados

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 08:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Cet été, le Pôle Ados vous a préparé, du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août, un programme riche en sorties, découvertes et moments conviviaux. Sur inscriptions.
Au programme cinéma, bowling, Aquafly, sports, grands jeux, Planétarium d’Épinal, Fraispertuis, sorties à Vesoul, barbecue, burger party, jeux de société, bataille d’eau… de quoi passer un été dynamique et plein de souvenirs !
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour connaître les détails !   .

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93 

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English : Vacances d’été au pôle ados

L’événement Vacances d’été au pôle ados Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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