Vacances d’été au pôle ados Pôle Ados Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Vacances d’été au pôle ados

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 08:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Cet été, le Pôle Ados vous a préparé, du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août, un programme riche en sorties, découvertes et moments conviviaux. Sur inscriptions.

Au programme cinéma, bowling, Aquafly, sports, grands jeux, Planétarium d’Épinal, Fraispertuis, sorties à Vesoul, barbecue, burger party, jeux de société, bataille d’eau… de quoi passer un été dynamique et plein de souvenirs !

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour connaître les détails ! .

Pôle Ados 6 Rue Salvador Allende Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93

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English : Vacances d’été au pôle ados

L’événement Vacances d’été au pôle ados Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD