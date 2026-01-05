Festival Les Pluralies Rue Henry Guy Luxeuil-les-Bains
Festival Les Pluralies
Rue Henry Guy Jardin de l'abbaye St Colomban Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-25
2026-07-22
Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou danseurs… se donnent rendez-vous au cœur du centre-ville historique, dans des lieux uniques mettant en valeur le patrimoine architectural de Luxeuil-les-Bains. 2 à 3 spectacles par jour sur 3 sites différents. Auberge sur place.
Programme disponible sur https://pluralies.net/ .
