Visite guidée Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
mercredi 16 septembre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée : Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-28
Découvrez l’histoire de Luxeuil, de la création de l’abbaye au VIe siècle par saint Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle, en passant par quelques-uns des plus beaux monuments de la ville.
Rendez-vous Office de Tourisme.
Distance : 1.5 km | Durée : 90 min
Places limitées.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite guidée : Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps
L’événement Visite guidée : Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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