Visite guidée Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite guidée : Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-10-28

Découvrez l’histoire de Luxeuil, de la création de l’abbaye au VIe siècle par saint Colomban jusqu’aux thermes reconstruits au XVIIIe siècle, en passant par quelques-uns des plus beaux monuments de la ville.

Rendez-vous Office de Tourisme.

Distance : 1.5 km | Durée : 90 min

Places limitées.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Visite guidée : Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps

L’événement Visite guidée : Luxeuil-Les-Bains, au fil du temps Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)