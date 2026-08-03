Fête du sport Rue Marcel Donjon Luxeuil-les-Bains
dimanche 30 août 2026 · Rue Marcel Donjon · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Fête du sport
Rue Marcel Donjon Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez découvrir la richesse du tissu associatif sportif luxovien.
Démonstration, découverte, initiation, buvette.
Organisée par la ville de Luxeuil-les-Bains, en partenariat avec les club sportifs locaux.
Informations Pôle Solidarités, Jeunesse et Sport, tél 03 84 40 64 52. .
Rue Marcel Donjon Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 64 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du sport
L’événement Fête du sport Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Lundis terrasses Restaurant Le Comptoir Luxeuil-les-Bains 3 août 2026
- Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade Basilique Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 15 août 2026
- Jardins de Wesserling Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 20 août 2026
- Hommage à Kévin Clément Luxeuil-les-Bains 22 août 2026
- Thé dansant avec Romain Dupuis Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 27 août 2026