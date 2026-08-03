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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Fête du sport Rue Marcel Donjon Luxeuil-les-Bains

dimanche 30 août 2026 · Rue Marcel Donjon · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Rue Marcel Donjon
Adresse
Complexe des Merises
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Fête du sport

Rue Marcel Donjon Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Venez découvrir la richesse du tissu associatif sportif luxovien.
Démonstration, découverte, initiation, buvette.
Organisée par la ville de Luxeuil-les-Bains, en partenariat avec les club sportifs locaux.
Informations Pôle Solidarités, Jeunesse et Sport, tél 03 84 40 64 52.   .

Rue Marcel Donjon Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 64 52 

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English : Fête du sport

L’événement Fête du sport Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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