Fête du sport Rue Marcel Donjon Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Fête du sport

Rue Marcel Donjon Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 13:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez découvrir la richesse du tissu associatif sportif luxovien.

Démonstration, découverte, initiation, buvette.

Organisée par la ville de Luxeuil-les-Bains, en partenariat avec les club sportifs locaux.

Informations Pôle Solidarités, Jeunesse et Sport, tél 03 84 40 64 52. .

Rue Marcel Donjon Complexe des Merises Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 64 52

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English : Fête du sport

L’événement Fête du sport Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD