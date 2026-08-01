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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Luxeuil en fête Luxeuil-les-Bains

dimanche 30 août 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Centre ville
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif

Luxeuil-les-Bains

Luxeuil en fête

Centre ville Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Braderie des commerçants.
Animations, restauration, artisanat, bonnes affaires.
Forum des associations, vide-greniers.   .

Centre ville Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Luxeuil en fête

L’événement Luxeuil en fête Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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