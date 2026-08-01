AGENDA · Luxeuil-les-Bains
Luxeuil en fête Luxeuil-les-Bains
dimanche 30 août 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Luxeuil en fête
Centre ville Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Braderie des commerçants.
Animations, restauration, artisanat, bonnes affaires.
Forum des associations, vide-greniers. .
Centre ville Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Luxeuil en fête
L’événement Luxeuil en fête Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Balade en écriture Luxeuil-les-Bains 7 août 2026
- Balade en écriture Rue des 7 Chevaux Luxeuil-les-Bains 8 août 2026
- Summer party Luxeuil-les-Bains 8 août 2026
- Concert Danses et Cérémonies Ensemble de cuivres Escapade Basilique Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 15 août 2026
- Jardins de Wesserling Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 20 août 2026