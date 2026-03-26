Atelier Réalisation de bombes à graines Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Atelier Réalisation de bombes à graines Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 18 avril 2026.
Atelier Réalisation de bombes à graines
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Il existe de nombreux insectes pollinisateurs mais à quoi servent-ils ?
Qu’est-ce que la pollinisation ? Venez le découvrir lors de cet atelier de fabrication de bombes à graines, qui, une fois plantées dans vos jardins vous permettront d’observer ces petites bêtes fascinantes !
Animé par la Direction de l’Environnement.
9/11 ans.
Durée 1h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Atelier Réalisation de bombes à graines
L’événement Atelier Réalisation de bombes à graines Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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