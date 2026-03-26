Atelier Réalisation de bombes à graines Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier Réalisation de bombes à graines

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Il existe de nombreux insectes pollinisateurs mais à quoi servent-ils ?

Qu’est-ce que la pollinisation ? Venez le découvrir lors de cet atelier de fabrication de bombes à graines, qui, une fois plantées dans vos jardins vous permettront d’observer ces petites bêtes fascinantes !

Animé par la Direction de l’Environnement.

9/11 ans.

Durée 1h. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Atelier Réalisation de bombes à graines

L’événement Atelier Réalisation de bombes à graines Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet