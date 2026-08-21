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[Atelier] réalisez des bordures naturelles, Déchèterie de Cintegabelle, Cintegabelle

samedi 10 octobre 2026 · Déchèterie de Cintegabelle · Cintegabelle

[Atelier] réalisez des bordures naturelles, Déchèterie de Cintegabelle, Cintegabelle

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Déchèterie de Cintegabelle
Adresse
Laurède, 31550 Cintegabelle
Ville
31550 Cintegabelle
Département
Haute-Garonne
Tarif
gratuit, inscription obligatoire

[Atelier] réalisez des bordures naturelles Samedi 10 octobre, 10h00 Déchèterie de Cintegabelle Haute-Garonne

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain vous invite à un atelier gratuit pour découvrir comment tresser des branches pour créer des bordures solides, esthétiques et 100% naturelles !
Pourquoi essayer ?
• Alternative aux clôtures classiques.
• Utilisation des ressources locales.
• Durable et écologique.

Infos
Date : Samedi 10/10/2026
⏰ Horaire : de 10h à 12h
Lieu : Déchèterie de Cintegabelle, Lieu-dit Laurède, 31550 Cintegabelle
Public : Ouvert à aux habitants des 19 communes du Bassin Auterivain
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire : Réserver sa place
Matériel fourni – Prévoyez des gants et une tenue adaptée.
Places limitées – Réservation obligatoire !

Déchèterie de Cintegabelle Laurède, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-jardin-zero-dechet-1779116383 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-jardin-zero-dechet-1779116383 »}]
Samedi 10/10/2026 de 10:00 à 12:00 découvrez comment tresser des branches pour créer des bordures naturelles (haie plessis) !

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