Informations pratiques

Lièpvre

Atelier Réalisez vos Bredele

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-16 10:00:00

fin : 2026-12-16 12:00:00

Date(s) :

2026-12-16 2026-12-22

Initiez-vous à cette tradition alsacienne et confectionnez en famille ces petits biscuits de Noël aux formes et saveurs variées, parfaits pour partager de délicieux moments.

Pour Noël, les familles alsaciennes ont l’habitude de réaliser de petits gâteaux nommés Bredele. Ils sont en forme d’étoile, de cœur, de lune, contiennent parfois des fruits secs et sentent bon les épices cannelle, anis…

Ils sont dégustés à toute occasion, avec un gobelet de chocolat chaud, de jus de pomme chaud ou encore de vin chaud.

Les animateurs vous proposent de réaliser quelques recettes de Bredele pour vous initier à cette tradition. Vous repartirez avec des recettes, non sans avoir goûté quelques Bredele fraichement sortis du four.

Sur réservation uniquement

Mercredi 16/12 https://ferme-argentin.com/event/atelier-familles-fabriquez-vos-bredele/

Mercredi 22/12 https://ferme-argentin.com/event/realisez-vos-bredele-7/

A partir de 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte participant à l’atelier.

Renseignement au 03 89 22 19 19 ou par mail info@ferme-argentin.com .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

Try your hand at this Alsatian tradition and make these little Christmas cookies with your family, in a variety of shapes and flavors, perfect for sharing delicious moments.

L’événement Atelier Réalisez vos Bredele Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Val d’Argent