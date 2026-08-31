Informations pratiques

Carcassonne

ATELIER RECHERCHER UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 14:30:00

fin : 2026-11-17 16:00:00

Date(s) :

2026-11-17

En novembre, nous mettons l’accent sur les formalités liées au décès de vos ancêtres. Comment savoir s’ils ont laissé quelque chose derrière eux ? Que possédaient-ils à leur décès ? Qui étaient leurs héritiers ? Cet atelier vous invite à plonger dans les méandres des archives de l’Enregistrement afin de lever le voile sur la déclaration de succession. Les héritages du passé n’auront plus de secrets pour vous. Atelier pratique, nombre de places limité.

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie

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English :

In November, we’re focusing on the formalities related to your ancestors’ estates. How can you tell if they left anything behind? What did they own at the time of their death? Who were their heirs? This workshop invites you to delve into the intricacies of the Registry’s archives to shed light on the declaration of succession. The legacies of the past will hold no more secrets for you. Hands-on workshop; limited space available.

L’événement ATELIER RECHERCHER UNE DÉCLARATION DE SUCCESSION Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-31 par