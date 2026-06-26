RIVAGES SONORES Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

RIVAGES SONORES

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 21:15:00

Date(s) :

2026-09-11

Une proposition artistique inédite pour clôturer l’été !

Rivages sonores est une création et performance en live du duo Un canon sur le zinc, s’appuyant sur la projection d’archives audiovisuelles du littoral audois tirées des fonds des Archives départementales de l’Aude Marcel-Rainaud, de la Cinémathèque de Toulouse, et de l’Institut Jean Vigo à Perpignan.

Une composition mixant musique électronique et field-recording (sons de terrain), tissant ainsi un continuum entre images du passé et résonances du présent.

Par le dialogue entre archives et création contemporaine, le spectacle invite à écouter autrement notre littoral, pour en percevoir, dans ses bruits et ses silences, la mémoire collective et les fragilités d’un horizon commun…

La performance sera suivie d’un échange avec le public.

Sur réservation

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

A unique artistic presentation to wrap up the summer!

%AB%A0Rivages sonores%A0%BB is a live performance and creation by the duo Un canon sur le zinc, featuring the projection of audiovisual archives of the Aude coastline drawnfrom the collections of the Marcel-Rainaud Departmental Archives of the Aude, the Cinémathèque de Toulouse, and the Institut Jean Vigo in Perpignan.

A composition blending electronic music and field recordings, weaving a continuum between images of the past and echoes of the present.

Through the dialogue between archives and contemporary creation, the performance invites us to listen to our coastline in a new way, to perceive, in its sounds and silences, the collective memory and the fragilities of a shared horizon.

The performance will be followed by a discussion with the audience.

Reservations required

L’événement RIVAGES SONORES Carcassonne a été mis à jour le 2026-06-26 par