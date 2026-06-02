Atelier recyclage Vannerie papier à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
Atelier recyclage Vannerie papier à la Maison des Sources Mauléon-Barousse mercredi 5 août 2026.
Mauléon-Barousse
Atelier recyclage Vannerie papier
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez la vannerie en réalisant un petit objet en rouleaux de papiers recyclés. Apprenez les bons gestes, faites-vous plaisir avec la confection d’un objet de vos propres mains en partant de presque rien .
Tarif 10€/personne
Réservations au 05.62.39.23.85 ou maison-des-sources@orange.fr
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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Discover basketry by making a small object from rolls of recycled paper. Learn the right gestures, and enjoy making an object with your own hands, starting from almost nothing .
Price: 10€/person
Reservations: 05.62.39.23.85 or maison-des-sources@orange.fr
L’événement Atelier recyclage Vannerie papier Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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