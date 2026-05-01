Valras-Plage

ATELIER RECYCL’ART LES ANIMAUX MARINS

2 avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Ouvert à tous les âges, de 3 à 99 ans, cet atelier est l’occasion idéale pour échanger et partager un moment convivial entre générations.

Profitez d’un atelier ludique et convivial sur le thème des animaux marins, organisé par la BCD et le CCAS de Valras-Plage et partagez un moment chaleureux et intergénérationnel ! Sur inscription. .

2 avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

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English : ATELIER RECYCL’ART LES ANIMAUX MARINS

Open to all ages, from 3 to 99, this workshop is the ideal opportunity to exchange ideas and share a convivial moment between generations.

L’événement ATELIER RECYCL’ART LES ANIMAUX MARINS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34