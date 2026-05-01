OPÉRAPIÉCÉ Valras-Plage
OPÉRAPIÉCÉ Valras-Plage samedi 9 mai 2026.
Valras-Plage
OPÉRAPIÉCÉ
11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Vivez un spectacle original mêlant théâtre et chant, au Palais de la Mer à Valras-Plage.
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique classique instrumentale en les mêlant subtilement à la chanson un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une pavane de Ravel…
Entièrement chanté, Opérapiécé ose un savant et pétillant mélange des genres, sans hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes classiques illustres. Spectacle tout public à partir de 8 ans, sur réservation. .
11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33 christel.fabre@ville-valrasplage.fr
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English : OPÉRAPIÉCÉ
Enjoy an original show combining theater and singing, at the Palais de la Mer in Valras-Plage.
L’événement OPÉRAPIÉCÉ Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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