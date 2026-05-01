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OPÉRAPIÉCÉ Valras-Plage

OPÉRAPIÉCÉ Valras-Plage samedi 9 mai 2026.

Adresse : 11 boulevard du Commandant L'Herminier

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Valras-Plage

OPÉRAPIÉCÉ

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Vivez un spectacle original mêlant théâtre et chant, au Palais de la Mer à Valras-Plage.
Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique classique instrumentale en les mêlant subtilement à la chanson un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte Fontaine séduit la 40ème de Mozart, une mélodie de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une pavane de Ravel…
Entièrement chanté, Opérapiécé ose un savant et pétillant mélange des genres, sans hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant sa couleur originale à ce répertoire. Une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes classiques illustres. Spectacle tout public à partir de 8 ans, sur réservation.   .

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33  christel.fabre@ville-valrasplage.fr

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English : OPÉRAPIÉCÉ

Enjoy an original show combining theater and singing, at the Palais de la Mer in Valras-Plage.

L’événement OPÉRAPIÉCÉ Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34

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