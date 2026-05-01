Valras-Plage

EXPOSITION AU PIED DE MON ARBRE

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-05-06

Au Palais de la Mer, cette exposition invite à découvrir l’univers des arbres de manière simple et accessible, à partir de 10 ans.

Le parcours est organisé en quatre espaces, chacun avec sa propre ambiance, ses couleurs et son point de vue. On y trouve aussi des peintures à l’huile qui viennent compléter la visite et raconter leur propre histoire. Chacun peut avancer à son rythme, selon ses envies. L’exposition aborde différents sujets le cycle de vie de l’arbre, ses usages, sa place dans les paysages et les façons dont la science permet de mieux le comprendre. Une manière de regarder les arbres autrement, tout en laissant libre cours à son imagination. .

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33 christel.fabre@ville-valrasplage.fr

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English : EXPOSITION AU PIED DE MON ARBRE

At Palais de la Mer, this exhibition invites visitors aged 10 and over to discover the world of trees in a simple, accessible way.

L’événement EXPOSITION AU PIED DE MON ARBRE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34