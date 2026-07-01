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Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

jeudi 30 juillet 2026 · station de ski de Laguiole · Laguiole

Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
station de ski de Laguiole
Adresse
Le Bouyssou
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif

Laguiole

Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Atelier d’une heure à la station ! 16h-17h Biokinesie / 17h-18h relaxation du tigre.
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station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 87 59 17 09  assopromotionstationlaguiole@gmail.com

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English :

One-hour workshop at the station! 4:00–5:00 p.m.: Biokinesis / 5:00–6:00 p.m.: Tiger Relaxation.

L’événement Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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