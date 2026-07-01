Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

jeudi 30 juillet 2026 · station de ski de Laguiole · Laguiole

Informations pratiques

Laguiole

Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Atelier d’une heure à la station ! 16h-17h Biokinesie / 17h-18h relaxation du tigre.

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station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 87 59 17 09 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

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English :

One-hour workshop at the station! 4:00–5:00 p.m.: Biokinesis / 5:00–6:00 p.m.: Tiger Relaxation.

L’événement Atelier relaxation à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)