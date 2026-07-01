Informations pratiques

Laguiole

Murder Party à la médiathèque de Laguiole

Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez mener l’enquête dans ce jeux de rôle façon Cluedo géant pour résoudre un meurtre !

Animation destinée aux 10 à 18 ans.

Sur réservation au 07 56 41 47 74. .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 15 37

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English :

Come lead the investigation in this giant Cluedo-style role-playing game to solve a murder!

L’événement Murder Party à la médiathèque de Laguiole Laguiole a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)