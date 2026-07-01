Murder Party à la médiathèque de Laguiole Laguiole
jeudi 30 juillet 2026 · Laguiole
Informations pratiques
Laguiole
Murder Party à la médiathèque de Laguiole
Laguiole Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez mener l’enquête dans ce jeux de rôle façon Cluedo géant pour résoudre un meurtre !
Animation destinée aux 10 à 18 ans.
Sur réservation au 07 56 41 47 74. .
Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 15 37
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English :
Come lead the investigation in this giant Cluedo-style role-playing game to solve a murder!
L’événement Murder Party à la médiathèque de Laguiole Laguiole a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)