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Murder Party à la médiathèque de Laguiole Laguiole

jeudi 30 juillet 2026 · Laguiole

Murder Party à la médiathèque de Laguiole Laguiole

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Laguiole

Murder Party à la médiathèque de Laguiole

Laguiole Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Venez mener l’enquête dans ce jeux de rôle façon Cluedo géant pour résoudre un meurtre !
Animation destinée aux 10 à 18 ans.
Sur réservation au 07 56 41 47 74.   .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 15 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come lead the investigation in this giant Cluedo-style role-playing game to solve a murder!

L’événement Murder Party à la médiathèque de Laguiole Laguiole a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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