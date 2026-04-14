Atelier « reliure », Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

Atelier « reliure » Mercredi 22 avril, 14h30 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Saviez-vous que la bibliothèque de Wattrelos dispose d’un atelier de reliure ?… Un maillon indispensable et un « passage obligé » pour tous les documents de la bibliothèque.

Une étape que vs ne voyez pourtant jamais !

Yasmina et Nadia vous font découvrir leur travail quotidien et leurs savoir-faire qui permettent de protéger, conserver et améliorer la durée de vie des documents que vous empruntez !

Elles vous guideront pour mettre la main à la pâte et réaliser vous-mêmes quelques menus travaux.

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.33 »}]

l’envers du décor Atelier reliure

Droit réservé