Atelier « reliure », Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos
Atelier « reliure », Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos mercredi 22 avril 2026.
Atelier « reliure » Mercredi 22 avril, 14h30 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord
Entrée gratuite, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Saviez-vous que la bibliothèque de Wattrelos dispose d’un atelier de reliure ?… Un maillon indispensable et un « passage obligé » pour tous les documents de la bibliothèque.
Une étape que vs ne voyez pourtant jamais !
Yasmina et Nadia vous font découvrir leur travail quotidien et leurs savoir-faire qui permettent de protéger, conserver et améliorer la durée de vie des documents que vous empruntez !
Elles vous guideront pour mettre la main à la pâte et réaliser vous-mêmes quelques menus travaux.
Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.33 »}]
l’envers du décor Atelier reliure
Droit réservé
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