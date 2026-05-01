Atelier rencontres | Po’Eymet-vous La Maison Cunningham Eymet

Eymet

Atelier rencontres | Po’Eymet-vous

La Maison Cunningham 39 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:30:00

fin : 2026-05-29 16:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Aquitaine Langues et le Duo Apollinaire vous proposent trois ateliers rencontres pour créer des poèmes pour un printemps poétique bilingue en français-anglais.

Sur réservation. .

La Maison Cunningham 39 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63 admin@aquitainelangues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier rencontres | Po’Eymet-vous

L’événement Atelier rencontres | Po’Eymet-vous Eymet a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides