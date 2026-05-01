Atelier rencontres | Po’Eymet-vous La Maison Cunningham Eymet
Atelier rencontres | Po’Eymet-vous La Maison Cunningham Eymet vendredi 29 mai 2026.
Eymet
Atelier rencontres | Po’Eymet-vous
La Maison Cunningham 39 Rue de l’Engin Eymet Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:30:00
fin : 2026-05-29 16:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Aquitaine Langues et le Duo Apollinaire vous proposent trois ateliers rencontres pour créer des poèmes pour un printemps poétique bilingue en français-anglais.
Sur réservation. .
La Maison Cunningham 39 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63 admin@aquitainelangues.fr
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English : Atelier rencontres | Po’Eymet-vous
L’événement Atelier rencontres | Po’Eymet-vous Eymet a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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