Informations pratiques

Cucq

Atelier Repair Café

447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse Cucq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Vendredi 16 Octobre 2026 de 17h à 19h

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Atelier Repair Café organisé par l’association Association Trécustel apportez vos objets en panne et apprenez à les remettre en état avec l’aide de réparateurs bénévoles.

Atelier ouvert à tous !

Pôle Associatif Jean Levisse, Trépied

Renseignements et inscriptions

06 34 68 93 28

trecustel62780@gmail.com .

447 Avenue du Chat Noir, 62780 trépied Pôle associatif Jean Levisse Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 34 68 93 28 trecustel62780@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Repair Café Cucq a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Stella-Plage