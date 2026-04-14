Atelier Repair Café, Pavillon des Transitions, Rouen

Atelier Repair Café Samedi 18 avril, 10h30, 13h30 Pavillon des Transitions Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:30:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T13:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Plutôt que de jeter hâtivement votre grille-pain, bouilloire, radio ou autres petits appareils électriques, venez essayer de le réparer avec l’aide des bricoleurs expérimentés du Repair café. Vous produirez moins de déchets et ferez des économies !

Vous devez rapporter vos propres appareils électriques qui ne fonctionnent plus du tout ou plus très bien.

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/repair-cafe-rouen/evenements/atelier-repair-cafe-rouen-pavillon-des-transitions-18-04-2026-rouen?fbclid=IwY2xjawRESz1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETAxMHlaSGZnallnRE5PNndWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmQ2yMl3JSe99cxccX7XTGbzZZ30S3n4D3qU3v034hhxYMTFjWJjkq7nCIvx_aem_ziGTUzvDxyJnZ07crKJf1Q »}]

Atelier animé par Repair café rouen