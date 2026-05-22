Atelier réparation de vélo Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Atelier réparation de vélo

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez faire une révision de votre petite reine en prévision des vos escapades !

Avec Nicolas Grammatico

Réservations au 06 98 01 82 27 ou au Tremargad Kafe 02 96 36 51 81

Rappel C’est un atelier qui fonctionne sur un principe d’écologie le zéro déchet. Cela veut donc dire que l’on privilégie la durée de vie des composants et l’achat de pièces de seconde main. Nicolas souhaite également rendre un maximum autonome les participants pour qu’ils sachent eux même déceler et réparer les pannes les plus courantes.

Nicolas vient avec un pied d’atelier et les outils nécessaires aux réparations et réglages de base. Il n’y aura en revanche pas de pièces détachées car la panne est par nature imprévisible !

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

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English :

L’événement Atelier réparation de vélo Trémargat a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh