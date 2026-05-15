Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939 Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat
Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939 Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat samedi 6 juin 2026.
Trémargat
Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Myrtille Giménologue vient nous faire une conférence sur le mouvement anarchiste espagnol et l’anarcho-syndicalisme de 1868 à 1939.
Du début de l’anarchisme dans le mouvement ouvrier espagnol à la révolution de 1936.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
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English :
L’événement Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939 Trémargat a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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