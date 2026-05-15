Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939 Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Myrtille Giménologue vient nous faire une conférence sur le mouvement anarchiste espagnol et l’anarcho-syndicalisme de 1868 à 1939.

Du début de l’anarchisme dans le mouvement ouvrier espagnol à la révolution de 1936.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

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English :

L’événement Les Chemins du Communisme Libertaire en Espagne 1868-1939 Trémargat a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh