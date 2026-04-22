Initiation grimpe d’arbre Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat

Trémargat

Initiation grimpe d’arbre

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le grand hêtre et le grand douglas de la base de loisirs du Kreiz Breizh à Trémargat, initiation à la grimpe d’arbre avec l’association l’Arbonambule les funambules du grand Vert . Suspendu·es aux branches et assis·es dans un baudrier, petits et grands découvriront un nouveau point de vue peut-être celui d’un écureuil ? Ou d’une martre des pins ?

Entre 14h et 17h30, encadré par des professionel·les.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Evènement gratuit dans le cadre de la Fête de la Nature 2026. Retrouvez le programme plus large sur le site internet de la CCKB https://www.kreiz-breizh.fr/fete-de-la-nature/

Pour plus de renseignements sur l’activité, contacter Océane Riou, Directrice de la base de loisirs du Kreiz Breizh baseloisirs.kreizbreizh@cckb.bzh 06 87 65 68 56

Org. Communauté de communes du Kreiz Breizh .

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation grimpe d’arbre Trémargat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh