Spectacle L’homme Semence Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Spectacle L’homme Semence

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Théâtre au Tremargad’Kafe

1852, un village de Provence, dont tous les hommes ont été raflés. Leur tort? Avoir pris les armes pour défendre la République suite au coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte.

Les femmes, seules, restent au village pour s’occuper des enfants, des bêtes et des champs. Elles font alors un serment entre elles. Le temps passe et les engloutit dans leurs tâches, avec leur appétit de vie nichée au-dedans d’elles.

Un jour, un homme arrive.

Entre résistance, sororité, désir et hymne à la nature, une pièce touchante et essentielle qui éclaire de sa poésie la formidable capacité des humains à réparer les plaies et honorer la vie.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

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English :

L’événement Spectacle L’homme Semence Trémargat a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh