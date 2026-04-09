Edwin Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Edwin

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:58:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Musicien de rue à Rennes depuis 2011, Edwin décide dix ans plus tard d’acheter un camping-car et de parcourir les routes de France et d’Europe afin de pousser la chansonnette dans différentes villes.

Ce projet, initialement sans lendemain, donne lieu trois ans plus tard à la sortie de son premier album, intitulé Nomade, dans lequel il nous raconte ses voyages, ses amours et ses colères.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Edwin Trémargat a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Kreiz Breizh