Edwin Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat
Edwin Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat vendredi 22 mai 2026.
Trémargat
Edwin
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:58:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Musicien de rue à Rennes depuis 2011, Edwin décide dix ans plus tard d’acheter un camping-car et de parcourir les routes de France et d’Europe afin de pousser la chansonnette dans différentes villes.
Ce projet, initialement sans lendemain, donne lieu trois ans plus tard à la sortie de son premier album, intitulé Nomade, dans lequel il nous raconte ses voyages, ses amours et ses colères.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Edwin Trémargat a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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