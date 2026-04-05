Pretty Inside Tremargad’Kafe Trémargat

Trémargat

Pretty Inside

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert de Pretty Inside au Tremargad’Kafe

Sur scène, le groupe alterne brûlots rock aux sonorités garage et indus, perles pop baignées d’électricité hérité des héros tourmentés dark et folk.

Un groupe aux multiples influences (d’Elliott Smith à Nine Inch Nails en passant par Swans ou Sparklehorse) dont l’homogénéité est assurée par une écriture et un chant profondément honnête, intime et puissant de spontanéité.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Pretty Inside Trémargat a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh