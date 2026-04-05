Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pretty Inside Tremargad’Kafe Trémargat

Pretty Inside Tremargad’Kafe Trémargat vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Tremargad'Kafe

Adresse : 1 Route du Lavoir

Ville : 22110 Trémargat

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-05-15T21:00:00

Fin : 2026-05-15T

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Trémargat

Pretty Inside

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Concert de Pretty Inside au Tremargad’Kafe

Sur scène, le groupe alterne brûlots rock aux sonorités garage et indus, perles pop baignées d’électricité hérité des héros tourmentés dark et folk.

Un groupe aux multiples influences (d’Elliott Smith à Nine Inch Nails en passant par Swans ou Sparklehorse) dont l’homogénéité est assurée par une écriture et un chant profondément honnête, intime et puissant de spontanéité.

Org. La Pépie   .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pretty Inside Trémargat a été mis à jour le 2026-04-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

À voir aussi à Trémargat (Côtes-d'Armor)