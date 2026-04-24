Session Bluegrass Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Trémargat

Session Bluegrass

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 13:03:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Amoureux de musique acoustique et d’ambiance conviviale, cette session est faite pour vous !

Pour la session Bluegrass, venez avec votre bonne humeur… et

• votre banjo

• votre violon

• votre voix

• votre contrebasse

Et plus encore, que vous soyez musicien confirmé, amateur passionné ou simplement curieux, tout le monde est le bienvenu.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Session Bluegrass Trémargat a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh