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Session Bluegrass Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat

Session Bluegrass Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Tremargad'Kafe, Le bourg

Adresse : 1 Route du Lavoir

Ville : 22110 Trémargat

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 13:03:00

Tarif :

Trémargat

Session Bluegrass

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 13:03:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Amoureux de musique acoustique et d’ambiance conviviale, cette session est faite pour vous !
Pour la session Bluegrass, venez avec votre bonne humeur… et
• votre banjo
• votre violon
• votre voix
• votre contrebasse
Et plus encore, que vous soyez musicien confirmé, amateur passionné ou simplement curieux, tout le monde est le bienvenu.

Org. La Pépie   .

Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Session Bluegrass Trémargat a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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