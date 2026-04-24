Session Bluegrass Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat
Session Bluegrass Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat dimanche 10 mai 2026.
Trémargat
Session Bluegrass
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 13:03:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Amoureux de musique acoustique et d’ambiance conviviale, cette session est faite pour vous !
Pour la session Bluegrass, venez avec votre bonne humeur… et
• votre banjo
• votre violon
• votre voix
• votre contrebasse
Et plus encore, que vous soyez musicien confirmé, amateur passionné ou simplement curieux, tout le monde est le bienvenu.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe, Le bourg 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Session Bluegrass Trémargat a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Trémargat (Côtes-d'Armor)
- La boucle du Rocleu Trémargat Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Pretty Inside Tremargad’Kafe Trémargat 16 mai 2026
- Initiation grimpe d’arbre Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat 20 mai 2026
- Chasse au trésor à la base de loisirs du Kreiz Breizh Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat 20 mai 2026
- Edwin Tremargad’Kafe, Le bourg Trémargat 22 mai 2026