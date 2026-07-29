Atelier réparation de vélos | Vélo d’Vie Fondation d’Entreprise Martell Cognac
samedi 22 août 2026 · Fondation d'Entreprise Martell · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Atelier réparation de vélos | Vélo d’Vie
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22 12:30:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19
Vélo d’Vie, qui encourage l’usage du vélo au quotidien, vous propose de participer à des ateliers gratuits pour apprendre à diagnostiquer, entretenir et réparer votre vélo, afin de prolonger sa durée de vie et de contribuer à une mobilité plus durable.
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Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : Bicycle Repair Shop | Vélo d’Vie
The Vélo d’Vie association, which promotes everyday cycling, invites you to participate in free workshops to learn how to diagnose problems with, maintain, and repair your bike, in order to extend its lifespan and contribute to more sustainable mobility.
L’événement Atelier réparation de vélos | Vélo d’Vie Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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