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Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel Perron de l’Hôtel de Ville Cognac

Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel Perron de l’Hôtel de Ville Cognac mercredi 26 août 2026.

Lieu
Perron de l'Hôtel de Ville
Adresse
68 boulevard Denfert Rochereau
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
2 2 2

Cognac

Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel

Perron de l’Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Observer, sentir, écouter, le Jardin public devient terrain d’exploration. À l’issue d’un parcours sensoriel pour découvrir ce site emblématique de la ville, devenez à votre tour créateurs et imaginez votre propre jardin, inspiré de celui d’Édouard André.
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Perron de l’Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Observe, smell, listen—the Public Garden becomes a place of exploration. After completing a sensory tour to discover this iconic city landmark, take on the role of a creator and design your own garden, inspired by Édouard André’s.

L’événement Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac

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