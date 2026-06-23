Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel Perron de l’Hôtel de Ville Cognac mercredi 26 août 2026.

Cognac

Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel

Perron de l’Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Observer, sentir, écouter, le Jardin public devient terrain d’exploration. À l’issue d’un parcours sensoriel pour découvrir ce site emblématique de la ville, devenez à votre tour créateurs et imaginez votre propre jardin, inspiré de celui d’Édouard André.

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Perron de l’Hôtel de Ville 68 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Observe, smell, listen—the Public Garden becomes a place of exploration. After completing a sensory tour to discover this iconic city landmark, take on the role of a creator and design your own garden, inspired by Édouard André’s.

L’événement Dessine moi un jardin | Parcours sensoriel Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac