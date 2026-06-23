Nuits des Lumières au Jardin Public Cognac
Nuits des Lumières au Jardin Public Cognac jeudi 6 août 2026.
Cognac
Nuits des Lumières au Jardin Public
Rue Dupuy Cognac Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-20
Quand la nuit s’installe, le Jardin public change de visage. Les lumières dessinent les allées, révèlent les éléments qui le composent et invitent à une promenade hors du temps.
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Rue Dupuy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
When night falls, the Public Garden takes on a whole new look. The lights trace the paths, reveal the garden’s features, and invite visitors to take a stroll that feels timeless.
L’événement Nuits des Lumières au Jardin Public Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
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