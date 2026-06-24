Les Monuments disparus | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac

Cognac

Les Monuments disparus | Visite apéritive

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville sous un angle original ! Au programme de la visite de ce soir, un parcours singulier sur les traces des monuments cognaçais disparus qui se terminera par un apéritif autour de produits régionaux.

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Curious gourmets, get ready to discover the town from an original angle! Tonight’s tour will take you on a unique journey in the footsteps of lost Cognac monuments, ending with an aperitif featuring local produce.

L’événement Les Monuments disparus | Visite apéritive Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac