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Les Monuments disparus | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac

Les Monuments disparus | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
8 8 8

Cognac

Les Monuments disparus | Visite apéritive

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville sous un angle original ! Au programme de la visite de ce soir, un parcours singulier sur les traces des monuments cognaçais disparus qui se terminera par un apéritif autour de produits régionaux.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Curious gourmets, get ready to discover the town from an original angle! Tonight’s tour will take you on a unique journey in the footsteps of lost Cognac monuments, ending with an aperitif featuring local produce.

L’événement Les Monuments disparus | Visite apéritive Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac

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