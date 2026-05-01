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Atelier tatouages éphémères Base Plein Air Cognac

Atelier tatouages éphémères Base Plein Air Cognac dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Base Plein Air

Adresse : Allée Basse du Parc

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cognac

Atelier tatouages éphémères

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Réalisation de petits tatouages éphémères (enfants et adultes)
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24 

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English :

Creation of small ephemeral tattoos (children and adults)

L’événement Atelier tatouages éphémères Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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